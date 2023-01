Calcio 2 categoria. La Vigor affonda il Marta: 4-0 il risultato finale

Acquapendente: 4 reti ed una manovra che partorisce 20 interessanti azioni di attacco. Crescono in quantità e qualità numeri statistici capolista Vigor. Come tecnica e visione tattica in chiave strettamente aquesiana.

Doppietta per Alessio Bedini che ispira un paio di verticalizzazioni strappa applausi. Giovanni Bambini sempre puntuale e preciso in anticipo marcatura. Tommaso Contadini entra al posto di Emidi e non sbaglia un pallone. Suljimani non ha timidezza nell’entrare e tentare la conclusione dalla distanza. Al resto ci pensano i calibri di Categoria superiore. Si parte da Cannavacciolo, e si arriva da Pecci, Saraceno, Parrino, Marras. Due pali, una traversa e gli interventi di Fornari impediscono che il gelidissimo pomeriggio altoviterbese non si trasformi, almeno a livello di risultato, in qualcosa da scrivere negli annali locali. Impegno e belle idee in riva al lago non impediscono almeno per il momento di sbriciolare un momento nò a livello di risultati. Emiliani teleguida con passione e capacità dalla panchina ma la realizzazione resta ancora qualcosa di embrionale. Al 36° vispa conclusione di Raffaelli deviata da Wayas. Poi è la volta di Cepano che prova a fare centro. Unico acuto a della ripresa a sei minuti dalla fine. Tiro cross di Santi e palla che sbatte sulla traversa.



Campionato di seconda categoria (girone A)

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – AIRTUS MARTA 4-0 (PT 2-0)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Wayas, Emidi (22° st Contadini), Bambini, Lanari (41° pt Marabottini), Del Prete, Marras (15° st Suljimani), Parrino, Cannavacciolo (19° pt Sidime), Pecci (26° st Mencio), Saraceno. A DISPOSIZIONE: Belli. DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Brenci

ASD VIRTUS MARTA: Fornari, Matta, Ayoub, Cepano, Pascucci, Lattanzi, Schiada (35° st Elmo Scalanci), Santini, Rapaccioni, Samuele Scarinci, Raffaelli (35° st Conestà). A DISPOSIZIONE: Stefani, Braconi. ALLENATORE: Emiliani

ARBITRO: Luca Falzi di Roma 1

MARCATORI: 15° pt Lanari (PVA), 26° pt, 13° st Bedini (PVA), 20° st Pecci

NOTE: Ammoniti 27°pt Ayoub , 38° pt Emiliani (AVA)