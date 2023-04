Cronaca Cade, ciclista finisce in ospedale 16 aprile 2023

16 aprile 2023 92

92 Stampa



Redazione Manciano: Alle 9:39 i mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti a Manciano sulla SR 74 per una caduta in bici. Il ciclista, un uomo di 72 anni, è stato portato in codice 2 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Grosseto da una ambulanza della Misericordia di Albinia. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Cade, ciclista finisce in ospedale Cade, ciclista finisce in ospedale 2023-04-16T15:00:00+02:00 56 it I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti a Manciano sulla SR 74 per una caduta in bici. PT1M /media/images/misericordia-di-Albinia-3.jpg /media/images/thumbs/x600-misericordia-di-Albinia-3.jpg Maremma News Manciano, Sun, 16 Apr 2023 15:00:00 GMT