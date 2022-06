C'è il Summer School Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita

Lunedì 27 giugno ore 15.30



Grosseto: Presso l'Aula Magna – Fondazione Polo Universitario Grossetano – Via Ginori 43 Grosseto. SAIHUB, Fondazione Monte dei Paschi, Università di Siena e Fondazione VITA, presentano in occasione della seconda edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita, il Convegno "Da Leonardo Da Vinci al Metaverso" a cura del Prof. Mario Taddei, che si terrà Lunedì 27 giugno dalle 15.30 alle 17.30, presso l’Aula Magna – Fondazione Polo Universitario Grossetano – Via Ginori 43 Grosseto.

L'evento con il Patrocinio di Regione Toscana e GiovaniSì, è aperto a tutti in forma gratuita. E' consigliato indossare la mascherina. I segreti, i disegni e l’arte di Leonardo alla ricerca dei suoi robot nei codici, dall’archeologia vinciana multimediale alla realizzazione del modello. Studiando i codici meno conosciuti di Leonardo è possibile scoprire ancora oggi, nuove idee e nuovi progetti come quello di un sistema ad orologeria ad acqua collegato con un busto umano, un vero e proprio androide meccanico.