C'è il grossetano Riccardo Vanelli tra i primi 100 under 30 di Forbes nella sezione “Finanza”

Grosseto: Forbes Italia anche quest’anno ha premiato il meglio dell’imprenditoria giovanile stilando la classifica 2023. Tra i primi 100 under 30 c’è il grossetano Riccardo Vanelli nella sezione “Finanza”.

Forbes Italia, la prestigiosa rivista statunitense, ogni anno stila una classifica con i nuovi 100 under 30. Da da quest’edizione sono stati suddivise in 10 categorie: Entertainment, Media & Marketing, Science & Healthcare, Retail & E-commerce, Manufacturing & Industry, Social Impact, Art & Culture, Finance, Technology, Sport & Games. Quindi dalla finanza allo sport, per passare alla tecnologia, ai media, alla musica, e molto altro, con in evidenza i giovani talenti stanno cambiando la nostra Nazione con le loro idee e quant’altro.

Quest’anno, nella classifica stilata da Forbes, nella sezione “Finanza”, figura anche il ventisettenne grossetano Riccardo Vanelli, Senior Investment Analyst di Iag, uno dei più grande network di “business angel” italiani che investono tempo e capitali per favorire le startup innovative.