Brilla in Natale, tanti gli appuntamenti per il fine settimana dell’Immacolata

Entra nel vivo il programma degli appuntamenti natalizi sostenuti e promossi dal Comune di Montalcino con la collaborazione delle associazioni. Montalcino: Le luci dell’albero, allestito in Piazza del Popolo, illuminano Montalcino a festa e fanno vivere ai cittadini e ai visitatoti un’atmosfera magica e suggestiva che li accompagnerà per tutto il periodo natalizio. Con l’accensione delle luminarie è iniziato ufficialmente ‘Natale Insieme’, il calendario degli eventi natalizi organizzati dalle associazioni di Montalcino, con il sostegno e il coordinamento del Comune. Il fine settimana dell’Immacolata, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, sarà all’insegna della religiosità, della musica, dell’artigianato e della tradizione. Si inizia venerdì 6 dicembre alle ore 21:15 con lo spettacolo teatrale a cura di Teatrino dei Fondi dal titolo Cahiers D’écriture, due studi preparatori per “A la Rechèrche du Temps Perdu” di Marcel Proust con replica anche sabato 7 dicembre. Sabato 7 e domenica 8 dicembre, in Via Ricasoli, mercato artigianale natalizio con ‘ Mastri nel Tempo’ a cura della Pro Loco Montalcino. Sabato 7 dicembre nel Centro Storico alle ore 16:00 con ‘THE WHITE CAROLS - Christmas Street Band a cura di Pro Loco Montalcino e alle ore 18:30 nella Concattedrale del SS. Salvatore concerto ‘A lume di Candela’ a cura dell’Unità Pastorale di Montalcino. Il concerto aprirà una serie di eventi natalizi curati dall’Unità Pastorale di Montalcino, ma sarà anche la prima di una serie di iniziative organizzate nel corso del prossimo 2025 con lo scopo di ricavare fondi a sostegno del restauro dell'organo della Concattedrale. È previsto infatti un progetto di restauro sovvenzionato della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), dall'Arcidiocesi di Siena-Colle di Valdelsa-Montalcino e nel caso dell’organo dalla stessa Parrocchia di Sant'Egidio Abate. Il concerto di sabato riproporrà brani che hanno fatto la storia della musica, come le colonne sonore di E. Morricone e H. Zimmer e saranno interpretate da Luciano Bonanni del conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, da Leandro Sinapi e Daniele Santoro del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone rispettivamente al pianoforte, al sax soprano e al contrabbasso. Gli appuntamenti religiosi continuano poi domenica 8 dicembre alle ore 9:00 al Santuario della Madonna del Soccorso, Scoprimento della Sacra Immagine e alle ore 11:00 Santa Messa Solenne; alle ore 10:00 Santa Messa all’Abbazia di Sant’Antimo e alle ore 18:00 presso la Fortezza Trecentesca inaugurazione della mostra ‘Siena Invicta’, opere della pittrice Silvia Gasparini a cura della Confraternita del Santuario di Maria SS. del Soccorso. Il progetto artistico di Silvia e Giulia ripercorre le tappe storiche di un significativo gesto, ovvero quello della consegna delle chiavi della città di Siena alla Vergine Maria, gesto compiuto più volte nei secoli in occasione di eventi drammatici e cruciali che afflissero Siena e le terre della Repubblica. Al centro la devozione mariana e lo spirito cavalleresco che così profondamente caratterizza e ricorda il forte legame di Montalcino con l’antica Repubblica senese. Siena diventa il simbolo, l’emblema della città ideale nel quale rifulge un ideale edificante, universale e senza tempo. Il programma poi proseguirà sabato 14 dicembre alle ore 17 con la conferenza sul tema la Natività nelle Sacre Scritture, nell’arte e nella letteratura tenuta rispettivamente da Don Angelo Colace, Ilaria Bichi Ruspoli e Federigo Franceschelli darà il via all’allestimento dei presepi nella chiesa di Sant’Agostino, nelle altre chiese e in altri luoghi del centro storico di Montalcino. Alle ore 21:00 al Teatro degli Astrusi sarà di scena ‘Cantautori…Una storia italiana’, il concerto di beneficenza della Musicisti Nah Band, ideata da Stefano Ciatti e composta da Diego Perugini, Luca Ravagni, Francp Fabbrini, Filippo Zazzeri, Gianluca Meconcelli, Massimo Muratori e Andrea Pinsuti. Il concerto è a cura della Misericordia di Montalcino a cui andrà il ricavato della serata.

