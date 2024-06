BPER Beach Volley Italia Tour, a Marina di Grosseto il terzo appuntamento

Grosseto: Di settimana in settimana, di tappa in tappa siamo arrivati al terzo appuntamento estivo di questo BPER Beach Volley Italia Tour 2024. Sarà ancora una volta la Toscana a ospitare i funamboli della sabbia e per il secondo fine settimana consecutivo. Nel bellissimo Cieloverde Villaggio Mare, immerso nel verde e nella natura, saranno un fine settimana di grande spettacolo e divertimento. Il tour, sotto egida dell’ASI, sta vivendo il pieno della stagione, quali saranno le coppie vincitrici di quelle in gara? Nel tabellone femminile sono ben 24 i tandem iscritti. Tornano, dopo aver dominato la scena nelle due edizioni precedenti, Federica Frasca e Alice Gradini. Al secondo posto della lista d’ingresso Maestroni-Fontana, poi Massani-Eaco, tandem inedito romano, poi Caporale-Langellotti, Foresti si presenta ai nastri di partenza con Zaniboni.





Nel settore maschile sono iscritte ben 45 coppie, ma solo 24 entreranno in tabellone. Come numeri uno troviamo i vincitori di Castiglione, ovvero Alessandro Marta e Francesco Margaritelli. Poi Davide Triani in coppia con Andrea Lupo, Tascone-Tosin, Giardinieri-Caliri, Negri-Mencaroni, si rivedono anche Casadei-Caminati, esperienza e gioventù per Eugenio Amore e Davide Borraccino, mentre Tommaso Casellato farà coppia con Matteo Canegallo.

PARTNER BPER Banca è il main sponsor, ASI ente promotore, Decathlon con Kipsta sarà il pallone ufficiale, Bvos partner tecnico, Skyball Beach Volley School il promoter locale.