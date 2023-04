Bonus idrico integrativo 2023. Aperto il bando

Grosseto: Dal 24 aprile e fino al 26 maggio 2023 è aperto il bando di concorso per l’assegnazione del bonus sociale idrico integrativo rivolto ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Il bando prevede l’assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari in fattura rivolti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Grosseto che, alla data di presentazione della domanda di concorso, presentano i seguenti requisiti:



- risiedere nel Comune di Grosseto;

- titolarità dell’utenza domestica e residenza all’indirizzo di fornitura idrica personalmente e/o per almeno uno dei componenti del nucleo ISEE del richiedente;

- attestazione ISEE ordinario, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE del proprio nucleo familiare non superiore ad € 15.000,00 e per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico, non superiore ad € 20.000,00.

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva, accompagnate dal documento di identità valido e da tutta la documentazione richiesta dal bando, dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e scaricabili dal sito del Comune di Grosseto al link new.comune.grosseto.it

Documentazione da allegare alla domanda obbligatoriamente:

- copia ISEE ordinario valido;

- copia ultima fattura ricevuta dall’Acquedotto del Fiora riportante il Codice Utenza; - copia documento identità in corso di validità.

Per le utenze condominiali occorre allegare alla domanda anche la dichiarazione dell’Amministratore di condominio, anch’essa scaricabile dal link sopra indicato.

Le domande di partecipazione devono essere inviate ESCLUSIVAMENTE tramite Posta Certificata (PEC) all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it con oggetto: “Domanda per l’assegnazione del bonus idrico integrativo 2023”.

Non verranno accettate le domande prive della documentazione richiesta ed inviate con mezzo diverso dalla PEC.