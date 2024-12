Bonus estate 2024: pubblicata la graduatoria definitiva

Grosseto: L’amministrazione comunale di Grosseto ha pubblicato sul sito istituzionale dell’ente la graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo denominato “bonus estate 2024”. Si tratta di un sostegno rivolto alle famiglie con figli minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni che hanno frequentato un centro estivo privato nel periodo tra il 10 giugno e il 15 settembre 2024.

Il contributo rientra nel fondo per le attività socio-educative a favore di minori: è stato concesso a 519 famiglie a fronte di 538 richieste pervenute. “Siamo soddisfatti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante – di essere riusciti a dare una risposta concreta a una così ampia platea di famiglie. I centri estivi sono una vera e propria occasione per i nostri giovani che hanno così la possibilità di dedicarsi ad attività genuine e in piena sintonia con i loro coetanei”.