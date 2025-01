Bike: Abbonamenti in scadenza per il Maremma Tosco Laziale

Procede a gonfie vele la campagna di abbonamenti per il Circuito della Maremma Tosco Laziale. La challenge, una delle più antiche e di successo del panorama nazionale della mountain bike, ha già lanciato il suo nuovo programma, che per quest’anno prevede la grande novità dell’escursione in Umbria, con una tappa nuova che si unisce a quelle già classiche per Toscana e Lazio.

Entro fine mese bisognerà provvedere all’adesione al circuito se si vorrà usufruire della quota agevolata di 120 euro per i cicloamatori e di 90 euro per cicloturisti ed e-bike, poi sono previsti aumenti di 30 euro per entrambe le tariffe. E’ quindi evidente il vantaggio nel provvedere per tempo all’adesione al circuito di 6 gare. Le iscrizioni si possono effettuare attraverso la piattaforma www.kronoservice.it

Inizialmente la data prevista per il cambio di tariffa era il 12 gennaio ma gli organizzatori hanno deciso di prorogarla anche perché sono in cantiere ulteriori novità, che riguardano anche il cumulo dell’adesione al Maremmma Tosco Laziale con altre challenge come il New Marathon Lazio e la Coppa Toscana Mtb, con cui sono condivise tappe, in modo da permettere ai biker di aderire a più iniziative contenendo i costi. Nei prossimi giorni verranno annunciate le quote complessive: chi avrà già fatto l’iscrizione non dovrà far altro che versare la rimanenza per aderire anche alle altre iniziative.

La challenge vivrà il suo primo atto il 9 marzo a Terontola (AR) con l’appuntamento riservato alla Bacialla Bike. Il 30 marzo si andrà a Porto Santo Stefano (GR) per la GF dell’Argentario, il 13 aprile chiusura della porzione toscana con la Sinalunga Bike nel bellissimo borgo senese. Il 25 maggio appuntamento a Palombara Sabina (RM) per la Marathon Parco dei Monti Lucretili, il 29 giugno la novità umbra della 209 Marathon di Arrone (TR) e infine l’ultima tappa il 12 ottobre con la Marathon Est! Est!! Est!!! di Montefiascone (VT).

Ricordiamo che per entrare in classifica verranno conteggiati i 5 migliori risultati, mentre per essere considerati nella graduatoria saranno necessarie almeno 4 prove concluse. A fine circuito premiazioni per i primi 3 assoluti e per i primi 7 di ogni categoria, oltre alle prime 10 società per numero di partecipanti.

Per informazioni: http://www.maremmatoscolaziale.it/