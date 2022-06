Continuano gli appuntamenti di "Conoscere Bianciardi" con un incontro a cura di Mauro Papa.



Grosseto: Il primo ciclo degli approfondimenti che Fondazione L.Bianciardi e Fondazione Polo Universitario Grossetano dedicano al grande scrittore cittadino si chiude mercoledì 29 giugno con l’incontro dal titolo “Bianciardi e i suoi amici pittori, Furio Cavallini e Ettore Sordini”, curato da Mauro Papa, Direttore del Polo Culturale le Clarisse.

Una parziale conclusione non casuale, visto lo spazio importante che il mondo delle arti figurative occupa nell’evoluzione umana e artistica del grossetano arrivato a Milano dalla provincia come il figurativo Cavallini, ribattezzato Crazy Horse, cui lo lega anche la toscanità costiera, dato essenziale nella poetica di Bianciardi, innegabile spunto per un’amicizia che ha le tinte della nostalgia e dell’affetto, come racconta lo scarno e accorato carteggio tra i due. Ed a Milano avviene anche l’incontro con il milanese Sordini, Ettorino nella Vita Agra, lui cittadino, immerso nel clima di sperimentalismo neoavanguardistico che si respirava negli ambienti di Brera durante quegli anni cinquanta ancora carichi di grandi speranze per chi intendeva cambiare il volto delle arti nazionali emancipandosi dal clima asfittico e autarchico del ventennio ormai alle spalle.

A Mauro Papa, non solo studioso e saggista di arti visive, ma anche acuto esperto dell’opera di Luciano Bianciardi, il compito di illustrare questo sodalizio a più voci.





A Grosseto, Sala Pegaso, 29 giugno ore 17:00. Ingresso libero, consigliato l’uso della mascherina. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul sito del Polo Universitario Grossetano.

PER INFO: Fondazione Polo Universitario Grossetano tel. 0564 441110/441137 - pologr@unisi.it