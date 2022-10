Grosseto: Proseguono le iniziative per il Centenario della nascita di Luciano Bianciardi. Giovedì 27 ottobre dalle ore 9 si terrà a Firenze, alla biblioteca delle Oblate, il convegno “Bianciardi e i media. I periodici, la radio, la televisione e il cinema”.

La giornata di studio è organizzata dal Comune di Firenze e dal Dipartimento di Lingue dell'università di Firenze, in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Luciano Bianciardi e la Fondazione Luciano Bianciardi di Grosseto. Fondamentale il sostegno di Fondazione CR Firenze.

Il tema dell’incontro è il rapporto di Bianciardi con i media che, nonostante l’importanza per la vita intellettuale dello scrittore grossetano, è ambito meno indagato della sua produzione narrativa. Bianciardi si è rapportato con tutte le forme mediatiche all’epoca esistenti; è stato giornalista di costume, di sport e di televisione, organizzatore e scrittore di cinema, autore di radiodrammi e serie tv. Di questo il convegno, per la prima volta in Italia, fornirà un contributo organico complessivo.