Bevi il caffè con il tuo nome lo fa Stella del Bar Centrale

Porto Santo Stefano: Sì, il Bar Centrale a Porto Santo Stefano si distingue sempre più grazie al suo caffè con scritto il nome del cliente, che fa la bella e sorridente collaboratrice Stella Fronzoni, di recente ha voluto gentilmente ricordare anche Artemare Club sulla squisita panna del caffè. Racconta il comandante Daniele Busetto, avventore quasi giornaliero nell'elegante locale che a Roma e non solo da varie generazioni quando ci si dava un appuntamento all’Argentario si diceva “ci vediamo da Fuga” l’allora Bar Centrale e non era raro che arrivandoci si notavano tanti personaggi illustri, attrici e attori famosi, famosi imprenditori e addirittura qualche volta Re e Regine seduti comodamente e serviti con tutte le attenzioni ai tavoli, la notorietà diffusa del locale che risale al 1892 va al merito di Oreste Fuga, indimenticabile personaggio del Promontorio che per cinquant’anni, come è riportato su una targa a sua memoria nel palazzo del bar, fu instancabile e generoso ed educato animatore del fermento di idee e di iniziative che aprirono la strada allo sviluppo turistico dell’Argentario, dal maggio del 2022 la gestione è passata a Pamela Innocenti e Stefano Mascioli, una bella coppia che ha deciso di prendere questo importante testimone storico di Porto Santo Stefano.

Artemare Club è cliente anche per le deliziose torte a tema e per le famose “tette delle monache” paste da leccarsi le dita della raffinata caffetteria pasticceria, ma non sono da meno gli aperitivi per la movida serale che anima sempre la piazza con lo splendido mare davanti.