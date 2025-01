BEKO: 8 ore di sciopero con presidio a Roma in concomitanza dell’incontro del 30 gennaio

Siena: "Proclamate 8 ore di sciopero nazionale in Beko il giorno 30 gennaio 2025, contro l’inaccettabile piano di chiusure presentato per l’Italia". Queste le dichiarazioni di Fim, Fiom, Uilm, Uglm. In occasione dell’incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà presso quest’ultimo un presidio dei lavoratori provenienti da tutte le fabbriche e gli uffici italiani di Beko.

"Chiediamo a Beko - continuano le sigle sindacali - di modificare radicalmente il piano industriale e al Governo di intervenire concretamente con tutti gli strumenti disponibili a incluso l’uso del golden power, fino a prevedere l’ingresso diretto dello Stato a garanzia degli stabilimenti, dell’occupazione e di un settore strategico. Invitiamo tutti i lavoratori a unirsi alla lotta per scongiurare chiusure e licenziamenti e chiedere il rilancio del comparto degli elettrodomestici". Così concludono nel loro comunicato Fim, Fiom, Uilm, Uglm.