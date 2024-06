Cronaca Beccato dalla GdF giovane puscher, in bocca nascondeva numerose dosi di cocaina ed eroina 19 giugno 2024

Grosseto: Continuano incessanti le operazioni dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto a contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. Tali attività, con l’approssimarsi del periodo estivo e del conseguente aumento del flusso turistico, saranno particolarmente intensificate in prossimità del litorale, a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio e della salute dei cittadini, in particolar modo dei più giovani. Questa volta, le Fiamme Gialle di Follonica hanno eseguito, presso le spiagge della cittadina del Golfo, mirati controlli nei confronti di numerosi soggetti. Durante uno di questi, i militari hanno chiesto i documenti ad un ragazzo, rivelatosi appena 17enne, che, farfugliando alcune parole a denti stretti, ha risposto in maniera evasiva e poco comprensibile alle domande dei finanzieri. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli hanno chiesto di aprire la bocca dalla quale il giovane ha estratto ben 18 piccoli ovuli contenenti sostanze stupefacenti di diverso colore, pronti per essere spacciati: 9 dosi sono risultate essere di cocaina, mentre altre 9 di eroina. Gli involucri, se ingeriti, avrebbero potuto mettere in serio pericolo la salute del minore. Assicuratisi delle buone condizioni fisiche del ragazzo, i militari hanno proseguito il controllo presso la caserma della Compagnia di Follonica rinvenendo, abilmente occultati sotto gli indumenti del pusher, quasi 20 grammi di hashish e qualche centinaio di euro in contanti, presumibilmente derivanti dall’attività di spaccio. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro unitamente al cellulare del giovane, denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura per i Minorenni di Firenze, affidato ad una struttura di accoglienza straordinaria del Capoluogo toscano. L’operazione testimonia il costante impegno profuso dal Comando Provinciale di Grosseto e dai Reparti dipendenti nel reprimere ogni forma di traffico illecito. In tale contesto le Fiamme Gialle costituiscono un visibile presidio di ordine e sicurezza pubblica a tutela dei cittadini, soprattutto di quelli più giovani. L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Seguici



