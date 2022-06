annuncio Sport Bbc Grosseto Spirulina Becagli supera in gara Parmaclima campione d'Europa 25 giugno 2022

Redazione Grosseto: Prestigiosa affermazione per il Bbc Grosseto Spirulina Becagli che nella prima della seconda di Intergirone ha superato il Parmaclima campione d'Europa (3-1) al termine di una grande prestazione. I biancorossi hanno chiuso la partita con le belle battute di Albert, Barcelan ed Herrera che hanno costretto Emailin Montilla a capitolare tre volte tra la prima e la seconda ripresa. Nel finale gli emiliani hanno cercato la rimonta ma Carbo (ha subito un solo punto sulla volata di sacrificio di Astorri) e Noguera hanno conservato il vantaggio. Sabato alle 16 e alle 21 allo Jannella le altre due sfide. Gara1, Spirulina Becagli Grosseto-Parmaclima 3-1 PARMACLIMA: Koutsoyanopulos 4 (0/4), Desimoni 8 (0/2), Joseph Timo 6 (1/4), Mineo 2 (2/3), Astorri 3 (0/2), Flisi 9 (0/2), Battioni 5 (0/1) (Scalera 0/1), Monello 7 (1/3), Rodriguez bd (1/2) (Poma 0/1). SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (2/3), Chelli 7 (0/3), Barcelan 5 (2/3), Herrera 6 (1/3), Loardi 9 (1/3), Sgnaolin 3 (1/3), Sarrocco bd (0/1), Biscontri 2 (0/3), Vaglio 4 (1/2). ARBITRI: Salazar, Galazzetti Muscinelli, Macchiavelli. Classificatore: Cristina Bernasconi. PUNTI: Parma 000.001.0: 1 (5bv-0e); Grosseto 102.000.x: 3 (8bv-0e) LANCIATORI: Carbo (v.) 6rl-5bv-1bb-5so-1pgl, Noguera (s.) 1rl-0bv-1bb-1so-0pgl, Montilla (p.) 4rl-5bv-1bb-5so-3pgl, Contreras 2rl-3bv-0bb-3so-0pgl. NOTE: doppio Albert, Barcelan, Herrera. Spettatori 250 circa.





