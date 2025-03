Sport Basket: team novanta in trasferta a Firenze contro Freccia azzurra basket vince nettamente 9 marzo 2025

Grosseto: Per l'ottava di ritorno il team novanta in trasferta a Firenze contro Freccia azzurra basket dove si ripete la trama della partita precedente. I Biancorossi sfoderano un'ottima prestazione portando il divario del primo de quarto a + 9. Con lo stesso ritmo i ragazzi maremmani mantengono il vantaggio sia nel secondo quarto per 17-29 che nel terzo periodo per 27-49. Ultimo quarto è solo di contenimento finisce 49-66. Bel gioco di squadra con intensità, rapida circolazione di palla e la giusta lucidità per trovare sempre le soluzioni ottimali, questo porta i ragazzi di Terrosi, Goiorani, Manganelli e Peducci tra le prime del girone. Prossimo appuntamento 16 marzo Pala Austria contro Baloncesto basket . Parziali 7 16/ 10 13/ 10 20 /22 17. Tabellini Ciacci 8 Barabesi 9 ,Terrosi 5 Casanova 5 ,Bambini 9, Perfetti 6, Franzese 15, Zucchini 9, Draghetti Lettieri Tinti ,Erman. Allenatore Goiorani,Terrosi,Pedicelli. Seguici



