Basket. Il VII Memorial Luciano Monaci va alla PGR Team 90

Grosseto: Alla fine é la PGR Tm90 la vincitrice del 7° memorial “Luciano Monaci”, torneo di basket under 13, dedicato all’indimenticato coach grossetano. Un torneo pienamente riuscito con patrocini della FIP, del comune di Grosseto e la generosità dei volontari PGR Team 90 che hanno permesso queste due giornate di basket e soprattutto tanti sorrisi al PalAustria, con gli amici del Calcinaia, del Don Bosco Livorno e del Costone Siena. Ad aprire le danze il sabato 4 gennaio, è la vittoria netta (90-43) dei ragazzi di casa contro Don Bosco e la bella vittoria di Calcinaia su Costone Siena 59-55 al termine di una partita emozionante.

Domenica ad aprire la seconda giornata è stata la sfida mattutina tiratissima, fra PGR e Calcinaia spuntata solo nell’ultimo quarto con la vittoria dei ragazzi di coach Busonero 66-63. A chiudere la mattinata Costone Siena - Don Bosco Livorno, con i senesi che hanno la meglio. Tradizionale pausa pranzo da Nik Zucchini e proseguo del torneo per le sue battute finali con il Calcinaia che spolvera 80-52 i livornesi e, nell’ultima partita, PGR vincitrice contro il Costone Siena 57-27 che nulla può per tentare di arginare i padroni di casa.

Miglior giocatore del torneo Giacomo Mittica della PGR e miglior marcatore Riley Jaxon Murru di Calcinaia. Ottima organizzazione, tante famiglie coinvolte e la presenza degli angeli volontari ABIO, ai quali è stato consegnato dal Presidente Luca Giannini, l'assegno di 1500€ a nome del direttore Mario Tiberi di GERGAS, per il sostegno alle attività nel reparto di pediatria del Misericordia. Un ringraziamento speciale agli sponsor: Elettromare, Conad, Gergas, Serigrafia Toscana, Banca Tema, Giordano Gomme, Tv9, Caffè Ristretto, Blu optik, internorm e una menzione speciale alla sezione CIA di Grosseto per l’ottima direzione gare da parte dei giovani arbitri in campo, guidati dall’esperto e celebrato Guido De Lalla un vero uomo di sport.