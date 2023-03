Sport Baseball. Under 12: Fontana e Secciani convocati in nazionale 20 marzo 2023

Redazione I due baby biancorossi parteciperanno al raduno azzurro che si terrà domenica 26 marzo a Modena

Grosseto: Sono stati convocati per il raduno della nazionale italiana under 12 i baby biancorossi Gianmaria Fontana e Alessio Secciani. “Siamo davvero soddisfatti – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – per la convocazione dei due ragazzi. Questo deve incentivare tutti i nostri atleti a lavorare con il massimo impegno, provando a migliorarsi ogni giorno per ottenere e poi mantenere la maglia azzurra”. Il raduno della nazionale italiana under 12 si terrà a Modena, domenica 26 marzo. Seguici





