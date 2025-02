Attualità La Scacchiera del Futuro: un progetto di modellazione e stampa 3D per la Scuola “A. Bugiani” di Follonica 25 febbraio 2025

Follonica: Negli ultimi mesi, gli alunni delle classi seconde e terze della nostra scuola secondaria di primo grado “A. Bugiani”, si sono cimentati in un entusiasmante progetto di modellazione e stampa 3D Tenuto dal Prof Alberto Galdi durante il Corso di Tecnologia della Prof.ssa Simona Umbaldo. L'iniziativa, nata dai progetti del PNRR con l’intento di coniugare creatività, tecnologia e strategia, ha visto gli studenti impegnati nella realizzazione di pezzi unici per una scacchiera. Dall’idea alla realizzazione Il progetto è iniziato con una fase di ricerca e progettazione, durante la quale i ragazzi hanno studiato le caratteristiche fondamentali dei pezzi degli scacchi. Successivamente, con l’ausilio di software di modellazione 3D, hanno creato i propri design, personalizzandoli con dettagli originali. Questa fase ha permesso agli studenti di sviluppare competenze nel disegno digitale e nella progettazione tridimensionale, elementi chiave nel mondo della tecnologia moderna. La stampa 3D: un ponte tra digitale e reale Dopo aver completato i modelli digitali, gli studenti hanno utilizzato la stampante 3D della scuola per trasformare le loro creazioni in oggetti tangibili. Durante questo processo, hanno imparato il funzionamento delle stampanti 3D, i materiali utilizzati e l'importanza della precisione nella realizzazione di un oggetto solido e funzionale.

Un torneo con pezzi unici Il progetto culminerà con un torneo di scacchi scolastico promosso dal Prof Galdi e dal Prof Andrea Lupi, durante il quale gli studenti utilizzeranno i pezzi da loro creati. Questo evento non solo promuoverà il pensiero logico e strategico, ma permetterà anche agli alunni di vedere il frutto del proprio lavoro prendere vita in un contesto di gioco e competizione.

Un'esperienza formativa a 360° Attraverso questo progetto, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di sperimentare un processo creativo e tecnico completo, sviluppando abilità in ambito STEAM (Scienza, Tecnologia, Arte, Ingegneria e Matematica). Inoltre, il lavoro di squadra e la condivisione delle idee hanno contribuito a rafforzare le loro competenze sociali e collaborative. L'iniziativa coinvolge 33 studenti delle classi seconde e terze ed ha riscosso grande entusiasmo, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata in modo innovativo e coinvolgente all'interno della scuola. Chissà, forse tra questi giovani designer si nasconde il futuro di una nuova generazione di ingegneri e creativi! Il torneo si svolgerà in orario scolastico, a partire da venerdì 28 Febbraio.



