Baseball: prima amichevole per il Big Mat Bsc Grosseto

I biancorossi si sono imposti per 15-10 contro il roster laziale. Fuoricampo di McIIwain

Grosseto: Prima uscita per la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi del manager Enrico Vecchi si sono imposti in trasferta per 15-10 contro il Nettuno. “Sono soddisfatto della prestazione della squadra – commenta il manager Enrico Vecchi -, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento che abbiamo messo in campo. La gara è stata un ottimo allenamento in vista del campionato, aspettiamo adesso i nuovi innesti per continuare a crescere”.

Al di là del risultato, la gara è stata un'occasione per testare la condizione dei ragazzi e per trovare le giuste alchimie tra attacco e difesa. Oltre alla buona prestazione corale, il match è stato impreziosito dal primo fuoricampo del neoacquisto Brandon Mcllwain.

Giovedì 27 marzo il Big Mat Bsc Grosseto se la vedrà contro il Brno, mentre domenica ci sarà una seconda amichevole con il Nettuno.