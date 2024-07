Baseball. Non c’è derby senza sweep: il Big Mat Bsc vince sempre

Sesta vittoria su sei gare contro i “cugini” del Bbc. In gara tre i ragazzi di Stefano Cappuccini si sono imposti per 4-2



Grosseto: Sesta vittoria stagionale contro il New Energy Bbc per il Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi di Stefano Cappuccini, dopo lo sweep vincente dell’andata, siglano un secondo tris di vittorie che blinda il quinto posto in classifica e galvanizza lo spogliatoio. Dopo i successi in gara uno e due, allo stadio Jannella, i biancorossi si sono imposti per 4-2 anche nell’ultimo match, con Giordani, Maggi e Leonora che conquistano casa base nel primo inning e Luciani nel secondo.



Successione punti



Big Mat Bsc Grosseto: 310 000 0

New energy Bbc Grosseto: 100 001 0

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Giordani 7 (3/4), Maggi 2 (0/1, Oldano 0/2), Leonora 8 (1/3), Mercuri 6 (1/3), Sellaroli 4 (0/4), Cinelli 9 (0/2), Cappuccini DH (0/3), Luciani 3 (2/3), Tiberi 5 (1/1, Funzione 0/1);

New energy Bbc Grosseto: Tomsjansen 8 (2/4), Herrera Torrez 6 (0/2, Barcelan Rodriguez 0/0, Garbella 0/1), Martini Parilli 3 (2/3, Brandi 0/1), Garcia Pereira 5 (0/3), Bruno 7 (1/3), Chelli 4 (1/4), Biscontri 2 (1/3), Franceschelli 9 (0/2), Piccini DH (0/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (W, 4.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 7 SO), Artitzu (S, 3,0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 7 SO);

New energy Bbc Grosseto: Noguera Rodriguez (L, 4.0 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 4 SO), Penalver Hernandez (3.0 IP, 1 H, 1 BB, 5 SO).

Arbitro capo: Alessandro Spera - Arbitro 1B: Marco Taurelli - Arbitro 3B: Mario Delicati

Marco Artitzu. Foto di Noemy Lettieri.