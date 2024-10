Sport Baseball Coppa Toscana: gli under 15 vincono e chiudono la stagione 7 ottobre 2024

Sabato 5 ottobre, sul diamante di Firenze, i biancorossi si sono imposti per 16-6 contro la Fiorentina black

Grosseto: Ultima gara anche per Daniele Secciani che lascia la guida della squadra e la società grossetana. Gli under 15 vincono l’ultima gara di Coppa Toscana e chiudono in maniera ottimale la stagione. Buona prestazione dei biancorossi, sul diamante di Firenze, che si sono imposti per 16-6 contro la Fiorentina black. È stata anche l’occasione per salutare il manager Daniele Secciani, che lascia la guida della squadra e la società grossetana. “Sono soddisfatto – commenta Daniele Secciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 15 – della stagione che abbiamo appena concluso. Ci tengo a ringraziare la società del Bsc Grosseto, su tutti il presidente Antonio Pugliese, Luca Soldati, Alessandro e Fabio Cappuccini, Marco Terribile e Danilo Biagioli, e i miei ragazzi dell’under 15, che sono sempre stati, dentro e fuori dal campo, bravi e educati”. Seguici



