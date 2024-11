Bando dei giovani agricoltori: la dotazione cresce da 3,2 a 13, 2 milioni di euro

Firenze: E' in corso di approvazione da parte degli uffici della Commissione europea la modifica del piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014-2022. Grazie a questa sarà possibile destinare ulteriori 10 milioni di euro per incrementare la dotazione finanziaria del bando "Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori", portando così la dotazione da 3,2 milioni a 13,2 milioni.

“Aiutare lo sviluppo del lavoro dei giovani imprenditori agricoli – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - favorisce una maggiore dinamicità con conseguente aumento della competitività del settore e della vitalità del sistema produttivo perché i giovani sono naturalmente più propensi all’innovazione, all’ammodernamento e alla diversificazione delle attività aziendali”.

“La Toscana ha bisogno di investire nel ricambio generazionale, soprattutto in un settore, come quello agricolo, dove l'età media degli operatori è di oltre 60 anni. Perciò riteniamo questo bando particolarmente importante - ricorda la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi – perché ha lo scopo di sostenere i giovani, che non abbiano compiuto 41 anni, ad avviare nuove imprese agricole. Sono state oltre 430 le domande pervenute per la richiesta di finanziamento per oltre 30 milioni di euro, “numeri – ha proseguito Saccardi – che dimostrano l’alto interesse da parte parte dei giovani imprenditori”.

La modifica del piano finanziario prevede anche di integrare le risorse di altre due misure del PSR 2014-2022 su cui la Regione Toscana punta molto: la Misura 13 cioè "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e la Misura 14 ovvero "Benessere degli animali", che consentiranno la prima, di mantenere l'attività agricola in zone svantaggiate e, dunque, presidiare il territorio nella Toscana diffusa; la seconda, di incrementare le performance degli allevamenti zootecnici, con lo scopo sia di innalzare il benessere animale sia di migliorare la sostenibilità ambientale.