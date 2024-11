Bando Bucalossi: aumentano le risorse erogate dal Comune

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha deciso di incrementare le risorse a disposizione per il bando Bucalossi, a sostegno di associazioni operanti sul territorio comunale per interventi di urbanizzazione secondaria. Una decisione assunta dalla Giunta comunale in risposta all’alto numero di progetti pervenuti e all’importante impatto sociale di queste iniziative, in particolare per le categorie più fragili della comunità.





“Con questo aumento vogliamo offrire maggiore supporto alle associazioni locali, soprattutto a fronte della grande partecipazione registrata. Le 54 domande pervenute, di cui 48 ammissibili, testimoniano l’interesse e la voglia di contribuire attivamente alla crescita sociale della città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio Simona Rusconi –. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale coprirà il 70% dell’importo delle richieste ammissibili, continuando a promuovere lo sviluppo di progetti che contribuiscano al benessere collettivo e alla coesione sociale sul territorio di Grosseto”.

Nel dettaglio, l’Amministrazione comunale ha incrementato le risorse destinate ai seguenti fondi:

• 1° fondo (attività sociali): un aumento di 72.255,84 euro.

• 3° fondo (attività educative): un aumento di 5.050,18 euro.

• 5° fondo (attività ricreative): un aumento di 6.390,20 euro.

Allo stanziamento iniziale di 166.736,84 euro sono state aggiunte risorse pari 83.696,22 euro. L’Amministrazione comunale ha, dunque, destinato ai centri civici e sociali un totale di 250.433,06 euro.