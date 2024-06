Balance di Follonica: Evento Skatefest è stato un successo

Follonica: L'evento ha attirato atleti e appassionati di skateboard provenienti da tutta la Toscana, creando un'atmosfera di entusiasmo e condivisione unica. Sin dal pomeriggio, a partire dalle ore 16, la piazza si è animata con sessioni aperte a tutti, offrendo l'opportunità a neofiti e curiosi di avvicinarsi al mondo dello skateboard.

Il momento culminante della giornata è stata la competizione di skateboard, che ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da tutta la Toscana ed anche dall’Umbria. Le loro performance mozzafiato hanno lasciato il pubblico senza fiato, dimostrando il livello straordinario di abilità e passione che caratterizza la scena locale dello skateboard.

Quest'anno lo skateboard ha raggiunto un nuovo traguardo, diventando una disciplina ufficiale delle Olimpiadi di Parigi. Questo riconoscimento rappresenta un'importante conferma dell'evoluzione dello skateboard come sport, capace di coniugare creatività, abilità tecnica e spirito competitivo. L'evento Skatefest ha contribuito a celebrare questo momento storico, promuovendo lo skateboard come una disciplina accessibile e coinvolgente per tutti.

L'evento è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Follonica e alla collaborazione di partner come Skateplaza e Surf Relax. Il supporto degli skater di Grosseto e la partecipazione dei visitatori hanno reso questa giornata indimenticabile.