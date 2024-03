Che ne pensi babbo di tuo figlio che passa il tempo stancamente che avrebbe bisogno di consiglio mentre si aggira dentr’ al vuoto e al niente ?

"La ladra è quella tasca - mi dicevi - che le castagne accoglie trepidante quando ne hai poche o punte e gli altri tante. Alza la testa, figlio, non lo vedi..? Perde la foglia il melo, ma sta in piedi. Tu sei lo stesso, figlio, non lo credi..? Porti lo sguardo fiero che ti diedi. Porti nel cuore il senso dell’amore. Quel che ti porsi con saggezza antica dimenticando l’astio ed il rancore. Non fu fatica. Solo sentimento. Ora che è lungo il corso alle tue spalle mentre davanti c’è l’ultimo tratto ti accorgi che sei stato come me. Dapprima babbo e adesso pure nonno. Un buon bilancio. Stattene sereno. Non angosciarti. Vivi la tua vita. O quel che resta. Senza pentimenti. Babbo non è parola ma buon senso. Poi non sei solo. Io da quassù ti penso".