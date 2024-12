Attualità Avviso pubblico per la costituzione della Consulta comunale per il turismo 3 dicembre 2024

3 dicembre 2024

344 Stampa

Redazione

Grosseto: E' stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della Consulta comunale per il turismo. L’iniziativa è rivolta a tutte le associazioni di categoria iscritte al Cnel, con competenze in materia di turismo, operanti ed aventi sede nel territorio di Grosseto. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro e non oltre il termine del 27 dicembre 2024. Per maggiori dettagli sull’avviso e per scaricare la relativa modulistica, è possibile consultare il link www.comune.grosseto.it Seguici



