Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher per la frequenza dei servizi per la prima infanzia 11 ottobre 2024

Le domande per ricevere il sostegno per il pagamento delle rette devono essere presentate entro il 12 novembre

Scarlino: Il Comune di Scarlino ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di voucher a sostegno delle famiglie con bambini tra i 3 e i 36 mesi iscritti ai servizi per la prima infanzia negli asili nido privati autorizzati e accreditati sul territorio comunale, per l'anno educativo 2024-2025. L'iniziativa mira a supportare le famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido, garantendo un accesso più ampio ai servizi educativi e promuovendo il benessere dei minori. «La nostra Amministrazione – spiega Cecilia Bernardi, consigliere comunale con delega ai Servizi per l’infanzia – è sempre molto attenta al supporto alle famiglie: anche i voucher per le rette dei nidi accreditati sono una misura che si inserisce nelle azioni che l’ente promuove per sostenere chi ha figli e fa parte della nostra comunità». Le agevolazioni saranno calcolate in base all’Isee della famiglia, coprendo parte della differenza tra la retta del nido e il bonus Inps. L'importo massimo del voucher potrà raggiungere 178 euro. Le domande devono essere presentate entro martedì 12 novembre 2024 consegnandole a mano all’ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa, o mandando una pec all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it. Il modulo di richiesta e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Scarlino: www.comune.scarlino.gr.it. Per maggiori dettagli, è possibile contattare l’ufficio Servizi educativi al numero 0566 38529 o via email a c.brunese@comune.scarlino.gr.it. Seguici



