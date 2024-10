Avviso per la Formazione dell’Albo delle Librerie di Qualità

Grosseto: Al via le candidature per l’iscrizione all’Albo delle Librerie di Qualità, valido per il triennio 2024-2026. A darne notizia alle imprese maremmane del settore è la Confcommercio di Grosseto.

Come spiegato dall’associazione con sede in via della Pace, questa iniziativa del Ministero della Cultura, nata con la legge 13 febbraio 2020 n. 15, art. 9, si propone di valorizzare e certificare il lavoro delle librerie che si distinguono per la qualità del servizio e l’impegno nella promozione della cultura del libro e della lettura.

“Il marchio ‘libreria di qualità’ viene attribuito al punto vendita e non all'impresa – precisano dall’associazione – proprio per sottolineare e, in qualche modo, premiare la dedizione e la professionalità delle librerie indipendenti, ma anche quelle dei franchising e di catena in tutta Italia. Questa certificazione è un'importante opportunità per le librerie di farsi riconoscere come punti di riferimento culturale sul territorio, contribuendo così alla diffusione della lettura e del sapere. La nostra provincia, in questo settore, spicca per la vasta rete di negozi i quali, oltre che a vendere libri, organizzano oppure ospitano tante ed interessanti attività e manifestazioni che vanno ad arricchire l’offerta culturale del territorio”.

Le librerie interessate ad essere iscritte all’Albo possono trovare tutte le informazioni necessarie per presentare la loro candidatura sul sito ufficiale del Ministero della Cultura.

La scadenza per l'invio delle istanze è fissata al 29 novembre 2024.

Tra i requisiti, si legge sul sito ministeriale che i punti vendita devono svolgere da almeno tre anni un’attività economica di vendita di libri in percentuale corrispondente ad almeno il 60% del fatturato totale.

“Invitiamo tutti gli operatori del settore a cogliere questa opportunità di riconoscimento – spiegano da Confcommercio Grosseto - e a contribuire attivamente alla promozione della lettura e della cultura nel nostro Paese. I nostri uffici rimangono a disposizione”.