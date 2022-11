Ambiente “Autunno #Viviparchidellazio” ecco gli eventi in programma 21 novembre 2022

Redazione Acquapendente: Nell’ambito delle iniziative rientranti nel calderone eventi Regione Lazio “Autunno #Viviparchidellazio” Comune di Acquapendente e Riserva Naturale Monte Rufeno hanno presentato ufficialmente gli eventi in programma. Si inizia oggi, Lunedì, con la Festa degli Alberi a cui prenderà parte presso il Parco Pineta la Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci. Dopo i saluti della Sindaca Alessandra Terrosi, ci sarà l’introduzione a cura dell’Assessore alle Politiche Ambientali Glauco Clementucci e della Consiglierà alla Pubblica Istruzione Patrizia Rosatelli. Interverranno Francesco Barberini e Matteo Faggi (si allega fotografia) che effettueranno piantumazione di giovani piante di ciliegio (prunus avium). Mercoledì presso la Biblioteca Comunale il provetto giovane ornitologo ed il Guardiaparco della Riserva Naturale Monte Rufeno allestiranno una mostra a cui seguirà incontri con le scuole che proseguiranno fino a Domenica 8 Gennaio 2023. Durante gli incontri verrà consentito a docenti e studenti di approfondire scoperte ed approfondimenti sugli uccelli che popolano il Comune di Acquapendente, la Riserva Naturale Monte Rufeno ed il Bosco Monumentale del Sasseto contenute nell’atlante dell’Avifauna del Comune di Acquapendente dal titolo “Le ali di Monte Rufeno”.





