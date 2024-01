Auto in fiamme sulla Statale 223, nessun ferito

Civitella Paganico: Incendio autovettura sulla strada statale 223.

Nella tarda serata di oggi, per cause in corso di verifica, un'autovettura con a bordo il solo conducente, mentre transitava sulla strada statale in direzione Siena, all'altezza di Civitella Paganico, si incendiava.

Il conducente, fermato il veicolo nella corsia di emergenza, ha atteso l'arrivo dei Vigili del Fuoco del comando di Grosseto, che hanno provveduto a spegnere il veicolo ed a evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione a bordo della carreggiata.

Sul posto oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, anche la Polizia Stradale per la regolazione del traffico e personale Anas.

Non si registrano feriti.