Atto finale per le Under 18 di Pallavolo Grosseto

Redazione Grosseto: Under 18 Nera Giorgio Peri di Stefano Spina e under 18 Rossa di Maurizio Natalini. Ecco le due U18F al capitolo finale di un Torneo bello ed avvincente. Le due squadre, costruite con concetti completamente diversi, si giocheranno, nell’ultima partita di un Campionato che per la sua formula lascia a dir poco un po’ perplessi, un terzo posto con la Giorgio Peri ed un nono con la giovanissima Rossa.

Dicevamo della formula. Indecifrabile la decisione di far giocare una partita secca senza appello con la quale si decide una stagione fatta di ore e ore di allenamenti, di sacrifici, di speranze, di ambizioni. Incomprensibile anche il fatto di privarsi di una final-four dove lo spettacolo sarebbe sicuramente diverso, dove puoi organizzare una premiazione, dove puoi premiere i giocatori più meritevoli. Detto questo, concentriamoci sugli impegni. La Rossa di Natalini, sorpresa della stagione, ha mostrato una crescita continua. Era un po’ l’obbiettivo di inizio stagione, le 2007 con il supporto di ragazze più grandi ed esperte, iscritte al torneo per fare esperienza; ma loro, invece, hanno dato filo da torcere a chiunque e l’unica partita persa nettamente, l’hanno ceduta proprio alle “sorelle” maggiori della Nera. Nell’ultima partita di Campionato andranno a Pontedera, Martedì 31 Gennaio alle 21,15 a contendere un onorevolissimo 9° posto alla formazione dell’Ambra Cavallini.

Ora il turno della Nera Giorgio Peri che un infaticabile Stefano Spina ha dovuto amalgamare, ricostruire, dare una identità. Dopo alcune difficoltà iniziali il progetto ha cominciato a prendere forma. Le prestazioni sono diventate sempre più convincenti come il derby contro la Rossa e soprattutto nella vittoria contro il Cecina. Purtroppo il cammino verso la conquista del titolo territoriale si è interrotto contro il Volley Livorno in una partita giocata dalle nostre con una rosa decimata dalle assenze. Ora per la conquista del terzo posto, con un po’ di rimpianti, andremo in trasferta a Casciavola, Mercoledì 1 Febbraio alle ore 21, nell’ultima partita che chiudera’ definitivamente la classifica del torneo U18 di questa stagione. Onore alle nostre ragazze. Seguici





