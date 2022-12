Attenzione! Cambio di location per il corso CAE-1 "buon cane e buon cittadino"

Grosseto: Gli organizzatori del corso CAE-1 “Buon cane e buon cittadino” in programma domani 10 dicembre, organizzato dal Centro Cinofilo I Laghi organizza con il patrocinio del Comune di Grosseto, a causa delle avverse previsioni meteo non si terrà più presso il parco di via Giotto ma è stato trasferito nella sede dell’associazione OIKOS in località Casalone, nei pressi dell’ippodromo.



PER INFO E ISCRIZIONI: 3348935067 - centrocinofiloilaghi@hotmail.it