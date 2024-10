Atletica: Thomas Nencini campione italiano Cadetti

Secondo successo in poche ore per l'Atletica Grosseto Banca Tema: a Caorle Thomas Nencini sale sul gradino più alto del podio dei 300hs



Grosseto: Clamoroso a Caorle: il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema Thomas Nencini, che si presentava in Veneto con il terzo tempo stagionale, domina la finale dei 300hs dei Campionati Italiani Cadetti 2024 chiudendo in 38.60 e disintegrando il primato toscano di categoria! E' il secondo successo biancorosso in poche ore dopo la netta affermazione di Riccardo Rabai nei 5.000m di marcia.





Nencini, classe 2009 e allenato da Saveria Frate, era reduce da una stagione perfetta che lo aveva visto vincere il titolo toscano meno di un mese fa in 39.46. Poi la convocazione per la rassegna tricolore con la maglia della Toscana, rassegna che lo scorso anno lo vide chiudere al 21mo posto, e la grande progressione nelle batterie (38.91) prima dell'exploit di oggi.

In finale succede di tutto: non parte il lombardo Potenza, nel rettilineo finale Nencini si presenta da solo al comando con Giacomo Provera, miglior tempo ieri, che cade e il grossetano che incredulo taglia il traguardo in solitaria. L'argento è del pugliese Lo Surdo (39.04), il bronzo del piemontese Nicolò Borello (39.19).

Le foto del successo di Riccardo Rabai (Grana/Fidal)