Atletica: Si avvicina l'appuntamento con il Grifone Meeting Città Grosseto

Grosseto: Continua la marcia di avvicinamento al Grifone Meeting che dopo il successo della passata edizione conferma nuovamente Grosseto come capitale italiana dell’atletica leggera. Il Comune di Grosseto ha deciso di far propria la proposta di Asd Atletica Castigionese e rilanciare l’evento sportivo che animerà la pista e le pedane dello Stadio Carlo Zecchini nel pomeriggio di sabato 27 maggio.

“L'evento sarà l' occasione per diffondere e far conoscere il turismo sportivo e la realtà territoriale grossetana in Italia e nel mondo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo Sport Fabrizio Rossi – anche e soprattuto in relazione alla candidatura di Grosseto a Comunità Europea dello Sport 2024 dell’Ambito Maremma Toscana Sud, di cui il nostro Comune ne è il capofila. Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di interesse internazionale, con atleti da record, che contano di offrire prestazioni al di sopra delle aspettative”.





Grifone Meeting che vivrà su 14 eventi, 11 gare di corsa e 3 di salti, e che andrà in scena sei giorni prima del Golden Gala, tra gli appuntamenti principali dell'atletica mondiale che quest'anno si svolgerà a Firenze. Grosseto, che fa parte anche quest'anno del circuito d'elitè dei meeting italiani, sarà l'occasione per molte stelle internazionali di testare la forma proprio in vista della tappa italiana di Diamond League.

Già annunciata la presenza della primatista italiana di salto con l'asta, la reatina d'adozione Roberta Bruni, nei prossimi giorni saranno svelati i nomi dei protagonisti nazionali ed internazionali del Grifone Meeting; riunione che nel 2022 ha scalato ancora una volta le classifiche ponendosi dietro proprio al Golden Gala ed addirittura al terzo posto mondiale del circuito Challenger.

L'appuntamento è per sabato 27 maggio allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto; data che anticipa di qualche settimana l'avvio della stagione turistica e che sarà un'occasione unica per atleti, pubblico ed accompagnatori per godersi le bellezze del territorio.

Il programma delle gare:

Uomini:100m/110h/400m/800m/1500m/3000m/Triplo

Donne: 100m/100h/800m/1500m/5000m/Lungo/Asta