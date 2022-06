Atletica, ragazzi biancorossi campioni regionali di staffette

L’Atletica Grosseto Banca Tema vince il titolo toscano under 14 maschile di società. Al successo anche la 3x800 ragazzi. Nel disco il cadetto Bartolini firma il minimo tricolore



Grosseto: Trionfa l’Atletica Grosseto Banca Tema ai campionati toscani under 14 di staffette. La squadra biancorossa maschile conquista il successo nella classifica per società a Lucca, dove i giovani maremmani festeggiano il titolo regionale con la 3x800 metri di Thomas Nencini, Ernesto Biliotti e Anselme Faragli in 7’22”72. Per la vittoria collettiva sono fondamentali anche il quinto posto di Federico Lubrano, Pietro Colombo e Filippo Bonucci (7’54”52) e il settimo nella 4x100 di Giorgio Laganga, Nicolas Nencini, Marco Tognoni e Tommaso Duchini (56”2). Al femminile si piazzano quarte le ragazze grossetane: nella 3x800 settime Irene Tonelli, Nina Zaccherotti, Sara D’Ovidio (8’43”05) e undicesime Laura Valeri, Giulia Puppi, Aurora Funghi (8’57”77), sedicesimo posto nella 4x100 per Camilla Scotto, Alessia Solari, Elisa Metrano, Aurora Gabrielli in 1’00”2.

Nelle altre gare c’è il notevole progresso del cadetto Mattia Bartolini, protagonista di un miglioramento di quasi due metri nel disco con 35.95 al secondo posto. Un risultato di valore nazionale per il lanciatore biancorosso, classe 2008, che al debutto nella categoria riesce a raggiungere il minimo di partecipazione per i campionati italiani under 16, in programma a Caorle all’inizio di ottobre. Record personale anche per Filippo Cappagli, quarto con 29.80, invece nel martello quinto Filippo Ingrati con la misura di 28.16. Sui 200 metri nona Giulia Colli (26”93) davanti ad Anna Petri (ventunesima in 29”09) e Margherita Breschi (24esima in 29”62), nella gara maschile Davide Chiodo è diciassettesimo con 23”80.

A proposito di lanci, una bella notizia anche per Lorenzo Bigazzi: il ventenne grossetano ha ottenuto la qualificazione per i Campionati italiani assoluti del prossimo weekend a Rieti. Per il secondo anno consecutivo parteciperà quindi alla massima rassegna tricolore, in maglia Libertas Livorno, e sarà in gara domenica 26 giugno alle ore 13.30.