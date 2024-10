Atletica Grosseto: weekend storico a Caorle con due titoli nazionali

Riccardo Rabai e Thomas Nencini nuovi campioni italiani Cadetti nella rassegna di Caorle. A Lucca giovani in evidenza sui 60m



Grosseto: Si è concluso un weekend storico per l'Atletica Grosseto Banca Tema, che torna dai Campionati Italiani Cadetti di Caorle con i titoli tricolori di Riccardo Rabai, dominatore dei 5.000m di marcia, e Thomas Nencini, a sorpresa primo nei 300hs. Entrambi gli atleti classe 2009, che gareggiavano con la maglia della Toscana, hanno contribuito in modo determinante al terzo posto della rappresentativa maschile nel Trofeo delle Regioni.

Dopo il successo di Mattia Bartolini nel 2023, la società grossetana guidata dal Presidente Adriano Buccelli porta per il secondo anno consecutivo un titolo nazionale Under 16 dopo una lunga assenza. Prima di queste due annate era infatti dal 2015, con l'oro di Giacomo Marinai nel disco, che un atleta biancorosso non trionfava in questa manifestazione. I successi in terra veneta dei due grossetani assumono ancor più valore se si pensa che entrambi sono cresciuti e hanno mosso i primi passi sin da bambini nel vivaio dell'Atletica Grosseto Banca Tema.

Il sabato d'oro di Rabai - Il marciatore allenato da Fabrizio Pezzuto, favoritissimo della vigilia, scappa via dopo metà gara e chiude in 22:03.14 (nuovo primato societario e record toscano). E' il terzo crono italiano della storia in questa categoria alle spalle di Riccardo Brigante e un mostro sacro della marcia italiana come Michele Didoni.

La gara ha registrato anche il 25:39.62 dell'altro grossetano in gara, Paolo Pifferi (19mo). In Veneto il podio è stato completato dal siciliano Santi Arici (22:38.19) e dal portacolori dell'Emilia Romagna Manuel Azzolini (22:38.27).

L'exploit di Nencini - il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca, che si presentava in Veneto con il terzo tempo stagionale, domina la finale dei 300hs chiudendo in 38.60 e disintegrando il primato toscano di categoria. Nencini, allenato da Saveria Frate, era reduce da una stagione perfetta che lo aveva visto vincere il titolo toscano meno di un mese fa in 39.46. Poi la convocazione per la rassegna tricolore con la maglia della Toscana, rassegna che lo scorso anno lo vide chiudere al 21mo posto, e la grande progressione nelle batterie (38.91) prima dell'impresa.

In finale succede di tutto: non parte il lombardo Potenza, nel rettilineo finale Nencini si presenta da solo al comando con Giacomo Provera, miglior tempo nel primo turno, che cade e il grossetano che incredulo taglia il traguardo in solitaria. L'argento è del pugliese Lo Surdo (39.04), il bronzo del piemontese Nicolò Borello (39.19).

Gli altri grossetani - Nella giornata conclusiva della rassegna in gara anche Anselme Faragli, che è 11mo nel salto in alto con la misura di 1.81. 12mo posto per Filippo Bonucci nei 1.200m siepi (3:32.04) mentre lo sfortunato Gabriele D'Amico, caduto nelle batterie dei 300m quando si avviava a vincere, chiude al primo posto la "Finale B" in 36.38 (5° tempo complessivo delle finali) prima di correre l'ultima frazione della 4x100m con la Toscana tagliando il traguardo con il crono di 44.71 (8°).

Lucca: giovani in evidenza sui 60m - Il Campo Moreno Martini di Lucca ha ospitato i Campionati Toscani Ragazzi, categoria che quest'anno comprende gli atleti nati nel 2011 e 2012. Atletica Grosseto in evidenza nei 60m con Martina Domenichini che, al termine di una gara equilibratissima, è seconda in 8.49 a 2 centesimi dalla livornese Ikponmwen. Terzo gradino del podio per Giulia Scali, che taglia il traguardo in 8.60 e si prende il titolo riservato agli atleti al primo anno di categoria.

Gli altri podi (Top 6) di giornata arrivano dal Vortex, dove Cristian Tursi (49.68m) e Samuele Paolini (49.58m) sono quarto e quinto. Quarto posto anche per Yuri Fè nei 60m, 8.40 il tempo finale.

Arezzo: Duchini in gara ai Campionati Italiani dei 10km - Atletica Grosseto Banca Tema presente anche ad Arezzo, dove nel pomeriggio di domenica 6 ottobre sono andati in scena i Campionati Italiani di Corsa su Strada.

Nella gara Allievi c'è il 42mo posto per Alessandro Duchini con il tempo di 34:21

