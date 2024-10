Atletica Grosseto Banca Tema: in sei ai Campionati Italiani Cadetti

Spedizione da record e ambizioni altissime per la squadra maremmana, che sarà impegnata a Caorle il 5 e 6 ottobre



Grosseto: Sono ben sei i portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema convocati dal comitato regionale toscano per i Campionati Italiani Cadetti di Caorle, la massima manifestazione riservata alla categoria Under 16 che animerà la pista e le pedane dello Stadio Giovanni Chiggiato nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024.

Nella località in provincia di Venezia i biancorossi saranno il contingente maschile più rappresentato della nostra regione insieme alla Virtus Lucca (7), numero record per la società del Presidente Adriano Buccelli.

Il nome da tenere d'occhio è quello di Riccardo Rabai nei 5.000m di Marcia: l'atleta classe 2009 ha chiuso la distanza in 22:43.1 lo scorso aprile a Pistoia, crono che lo rende di gran lunga il capofila nazionale stagionale con oltre 30" di margine sull'emiliano Azzolini. Dopo il recente aggiornamento delle statistiche da parte della Federazione, a Rabai è stato inoltre riconosciuto il nuovo primato italiano Cadetti indoor dei 2.000m, marciato lo scorso inverno a Carrara (9:07.48). Sulla linea di partenza di sarà anche Paolo Pifferi, capace di strappare il pass individuale pochi giorni fa grazie al 25:14.44.

Un altro atleta che gareggerà per le posizioni altissime della classifica e Gabriele D'Amico sui 300m, il 35.49 corso a Massa a maggio è il miglior tempo nazionale del 2024, e a Carole è preannunciata una gara sulla carta equilibratissima che vede iscritti 5 atleti racchiusi in mezzo secondo. D'Amico è inoltre tra i selezionati per la gara conclusiva della rassegna, la staffetta 4x100m. In Veneto ambizioni alte anche per Thomas Nencini, il suo 38.95 sui 300hs è il terzo crono nazionale della stagione.

Sulla pedana del salto in alto ci sarà Anselme Faragli, forte del suo 1.84m superato a Parma lo scorso giugno, mentre nei 1.200m siepi è arrivata la convocazione per Filippo Bonucci (3:29.5).

E a proposito di Filippo Bonucci, mercoledì 25 settembre, in occasione del Trofeo Podistico Questura di Prato, il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema ha vinto il titolo regionale di categoria sui 5km di corsa su strada (16:27) nella gara che ha visto anche il terzo posto di Pietro Colombo (16:49) e il successo societario nella gara a squadre grazie al 7° posto di Davide Borselli e al 12° di Leonardo Baldi.

Campionati Italiani Cadetti Caorle 2024 - Gli orari di gara degli atleti grossetani

Sabato 5 - Ore 12:10 - Batterie 300hs - Thomas Nencini

Sabato 5 - Ore 12:50 - Batterie 300m - Gabriele D'Amico

Sabato 5 - Ore 16:30 - Finale 5.000m Marcia - Riccardo Rabai e Paolo Pifferi

Domenica 6 - Ore 09:00 - Finale Salto in Alto - Anselme Faragli

Domenica 6 - Ore 10:00 - Finale 300m - Ev. Gabriele D'Amico

Domenica 6 - Ore 10:35 - Finale 300hs - Ev. Thomas Nencini

Domenica 6 - Ore 11.05 - Finale 1.200m Siepi. Filippo Bonucci

Domenica 6 - Ore 13:30 - Finale 4x100m - Ev. Gabriele D'Amico