Atlas Mountain Race, the day before

Grosseto: Ieri è stato il "the day before". Gianluca Scafuro e Lenny Valentino Schiaretti, si sono ritrovati con vecchi amici delle passate edizioni in vista della loro grande gara di oggi, l'Atlas Mountain Race. Dopo aver preparato le loro biciclette, hanno fatto un'uscita per testare bici e gambe in vista della partenza della gara. Con meno di 24 ore alla partenza, l'eccitazione sta crescendo tra il gruppo.







Il tempo a Marrakech è freddo, con temperature piacevoli di giorno che calano bruscamente la notte. La catena dell'Atlante, vista dalla finestra dell'hotel, è imbiancata, aumentando la bellezza del paesaggio ma anche le preoccupazioni. I due ciclisti sono impegnati a preparare il loro equipaggiamento, assicurandosi di avere tutto il necessario e ottimizzando lo spazio nelle loro borse.

Il tempo è previsto buono per oggi, con cieli sereni e un sole caldo. La serata di ieri è trascorsa serena a cena con un gruppo misto di italiani e stranieri in un tipico caffè di Marrakech, assaporando deliziosi tajine e trascorrendo del tempo insieme prima della grande giornata. Il gruppo ha approfittato della loro ultima notte in città per finalizzare eventuali dettagli dell'ultimo minuto.

Con la gara a poche ore di distanza, Gianluca e Lenny sono pronti per la sfida che li attende. Sono ben preparati e dall'ultimo audio che ha inviato Gianluca, di buon umore.





Partenza prevista nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, alle ore 18:00.