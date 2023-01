Atlante Grosseto: ottava vittoria consecutiva

I biancorossi si piazzano al secondo posto in classifica.



Grosseto: Non si ferma l'Atlante Grosseto e porta a casa l'ottava vittoria consecutiva battendo in trasferta l'Aposa Bologna.

Otto reti per i biancorossi di Alessandro Izzo. Una vittoria che vale il secondo posto in classifica nel girone C per i grossetani, da soli, dopo la sconfitta in contemporanea del Bologna a Prato e della Sangiovannese tra le mura amiche.

Subito in rete al 4' Liburdi, poi raddoppia Gianneschi al 12'. Accorcia le distanze Niccolai al 16' ma è Mateo ad andare in rete al 19' chiudendo il primo tempo con il risultato di 3-1 per l'Atlante Grosseto.

Nella ripresa l'Aposa va all'attacco con Cherroud che segna al 4', ma Liburdi con una doppietta al 7' e al 10' riporta l'Atlante in vantaggio. Al 13' va in rete Falschi, replica Cherroud al 14', ma subito i biancorossi vanno in rete con Baluardi al 15' e Lessi al 16'. Tenta di recuperare Mogari con una rete al 18' ma non basta.

L'Atlante vince 8-4 e scala la classifica raggiungendo il secondo posto.

APOSA BOLOGNA: Baroni, Dradi, Piscopo, Mazzara, Nicolai, Evangelisti, Lamedica, Magari, Cherroud, Pugliese, Santonocito, De Pietro. Allenatore Davide De Matteis.

ATANTE GROSSETO: Tamberi, Galeota, Rodrigo, Cipollini, Baluardi, Nil, Falaschi, Gianneschi, Mateo, Liburdi, Brunelli, Lessi. Allenatore Alessandro Izzo.

ARBITRI: Boldrini di Macerata e Del Dotto di Fermo; cronometrista Cortese di Parma.

RETI: 4′ Liburdi, 12′ Gianneschi, 16′ Niccolai, 19′ Mateo. 4′ st Cherroud, 7′ st e 10′ st Liburdi, 13′ st Falaschi, 14′ st Cherroud, 15′ Baluardi, 16′ st Lessi, 18′ st Mogari.