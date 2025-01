At prosegue il rinnovamento della flotta: nuovi bus per Grosseto e provincia

Da novembre 2021 sono arrivati nel grossetano 66 nuovi mezzi (8 tra urbani e suburbani e 58 interurbani)

Grosseto: Prosegue il rinnovamento della flotta autobus di Autolinee Toscane. Con i 4 nuovi mezzi presentati oggi a Grosseto in piazza Dante, salgono a 66 gli autobus arrivati, per la sola sede di Grosseto, da novembre 2021 ad oggi. Nel dettaglio si tratta di 8 tipologie tra urbani e suburbani e 58 interurbani.

La flotta bus del territorio grossetano, che complessivamente oggi conta 185 mezzi, è stata dunque rinnovata di oltre il 35% nel giro di 3 anni, abbassando l’età media a 8,48 anni (erano 12,52 a novembre 2021).





Oggi, in presenza del Presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, dell’assessore alla Mobilità del Comune di Grosseto, Riccardo Megale, dell’assessore all’Urbanistica e Deputato Fabrizio Rossi, il Presidente di at Gianni Bechelli e l’Amministratore delegato Jean-Luc Laugaa, hanno presentato 4 diverse tipologie di bus che saranno impiegati nelle tratte di Grosseto e provincia e che rappresentano i modelli di 9 bus arrivati nella sede a Grosseto da dicembre ad oggi.

“L’impegno che ci siamo presi era ed è quello di rinnovare il concetto di trasporto pubblico – commenta il Presidente di at, Gianni Bechelli – e la principale via passa dagli investimenti a favore dei nuovi bus che, nonostante le complessità generali che riguardano lo scenario globale e quello specifico del Tpl viste le sempre meno risorse a disposizione del settore, stiamo portando avanti con continuità. Il nostro obiettivo per il 2025 è quello alzare ancora di più l’asticella, continuando a migliorare ma molto dovrà essere fatto anche a livello nazionale, tornando a destinare risorse importanti ad un settore strategico”.

"Il potenziamento del parco mezzi – commenta il Presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – risponde alle esigenze espresse dal territorio di garantire un servizio moderno, sempre più efficiente e confortevole per i nostri cittadini. Il rinnovamento della flotta è sicuramente uno degli elementi fondamentali per favorire la mobilità sostenibile e per migliorare la qualità della vita, rendendo il trasporto pubblico un’alternativa sempre più valida e attraente rispetto al mezzo privato".

“Siamo lieti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla mobilità Riccardo Megale – del rinnovamento della flotta da parte di Autolinee Toscane. Quando si parla di trasporto pubblico è importante essere consapevoli delle ripercussioni che questo ha sull'ambiente, in quanto permette di controllare e ridurre l'inquinamento limitando traffico e disagi, ma anche dei risvolti sociali in un'area così vasta e poco antropizzata come quella di Grosseto, in cui anche le zone limitrofe devono vantare il diritto di una mobilità efficiente e adeguata: questa - concludono sindaco e assessore - è la direzione giusta”.





Il parco mezzi

Attualmente sono 185 i bus in servizio per il deposito di Grosseto: 25 urbani, 8 suburbani, 1 noleggio, 151 interurbani. L’età media della flotta interurbana, che in termini numerici è quella più consistente, è ancora più bassa del totale: ad oggi è pari a 8 anni, quando era di oltre 12 anni a novembre 2021.

Quelli presentati oggi sono tutti motorizzati Euro 6 ed in particolare si tratta di:

n° 1 Iveco Crossway, interurbano, da 12 metri: posti seduti 50, posti in piedi 26, posti carrozzina 1 (totale bus arrivati 4);

n° 1 Iveco Crossway, interurbano, da 10,5 metri; posti seduti 44, posti in piedi 24, posti carrozzina 1 (totale bus arrivati 7);

n° 1 Isuzu NovoCiti Life, interurbano, da 7,8 metri, posti seduti 23; posti in piedi 39, posti carrozzina 1 (totale bus arrivati 3);

N° 1 Otokar Vectio C, urbano, da 9 metri, totale passeggeri trasportabili 52, di cui 18 in piedi e 34 seduti, posti per carrozzina disabile 1 (totale bus arrivati 2).

Tutti i mezzi di at sono dotati di telecamere interne di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza agli autisti e ai passeggeri: complessivamente sono 17 mila le telecamere interne attivate su tutti i circa 2700 bus che compongono la flotta di at.