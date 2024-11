Salute Assistenza protesica, cambiano sede gli uffici dell’area grossetana 4 novembre 2024

Grosseto: L’Azienda Usl Toscana Sud Est comunica che nei giorni di martedì 5 e mercoledì 6 novembre gli uffici di Assistenza protesica dell’area grossetana resteranno chiusi per trasferimento. Gli stessi saranno riaperti nella nuova sede di Grosseto via Cimabue, 109 (Villa Pizzetti - secondo piano) a partire dalle ore 9.00 del giorno mercoledì 7 novembre 2024. Seguici



