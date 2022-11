Acquapendente: «Assemblea pubblica sul tema dell’acqua. Noi di insieme per cambiare saremo presenti». Questo quanto comunicato in una lettera aperta inviata agli aquesiani dai consiglieri di minoranza Federica Friggi, Alessandro Brenci, Domitilla Agostini, Valentina Sarti.

«Il 19 novembre 2022 alle 10:30, presso la sala del Consiglio Comunale di Viterbo - dicono i consiglieri di minoranza -, si terrà un’assemblea con il fine di discutere in merito a “soluzioni tecniche per la gestione dell’acqua nella Tuscia” e noi di Insieme per Cambiare saremo presenti. Come il 94% degli italiani vogliamo che l’acqua rimanga un bene pubblico e non vogliamo che con scuse varie, si cerchi di metterla in mano a privati. Il fine di questa assemblea è formativo ed informativo. Parteciperanno la dott.ssa Solange Manfredi (presidente del comitato scientifico MovimentoBlu) e l’Avv. Maurizio Montalto (presidente nazionale di MovimentoBlu). Sarà un’occasione per ragionare su concrete soluzioni e valutare quali percorsi intraprendere per il perseguimento degli obiettivi di ripubblicizzazione dell’acqua. Sarebbe interessante se anche la nostra Sindaca ed i Consiglieri di maggioranza, che hanno votato a favore della privatizzazione dell’acqua nel nostro Comune, prendessero parte all’assemblea al fine di valutare possibili alternative. Tutti i cittadini che volessero partecipare a questo incontro, che si terrà il 19 novembre alle 10:30 presso la sala del Consiglio Comunale di Viterbo, saranno i benvenuti. Saremmo lieti se decideste di partecipare a questa assemblea che potrebbe segnare le sorti della nostra comunità. Se foste impossibilitati potreste comunque aiutarci condividendo online questo post e pubblicizzando in questo modo l’incontro. L’acqua deve rimanere un bene pubblico. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce!»