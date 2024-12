Aspettando il Natale, tutti gli impegni del Liceo Musicale

Dal Flash Mob al Polo Bianciardi, al Concerto alla Casa di riposo Ferrucci, tutti gli appuntamenti prima delle feste.

Grosseto: Le vacanze sono alle porte e prima della consueta pausa invernale gli alunni del Liceo musicale sono stati e saranno molto impegnati: sabato 14 dicembre ci sono stati i concerti e il flash mob nella sede centrale del Polo Bianciardi, in occasione dell’open day che ha visto la partecipazione di tutti gli indirizzi; martedì 17 dicembre avrà luogo l’esibizione dell’Ensemble vocale del Liceo musicale - insieme al coro Vocelibera della Scuola Comunale Palmiero Giannetti -, in occasione del concerto Corale Cantico con Lorenza Baudo e Paolo Batistini, inserito all’interno della stagione Musica in Ospedale promossa da Agimus, presso l’Auditorium dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Il prossimo appuntamento sarà il saggio di Natale, previsto per mercoledì 18 dicembre, alle ore 17:30 nella Sala Eden, gestita da Uscita di Sicurezza, che ha gentilmente concesso lo spazio al Liceo Musicale: tutti gli alunni presenteranno il lavoro svolto in questi tre primi mesi di scuola durante i Laboratori di Musica di Insieme, coordinati dal Prof. Lanzini e condotti, oltre che da lui, dai Proff. Balestracci, Baudo, Bernardini, Hildebrandt, Kovaçaj, Makarovic, Marmifero, Mazzi, Merone, Pintus, Pisanò, Rencinai, Sabatini, Scognamiglio, Vicari, Zidan. Sarà un pomeriggio ricco di esecuzioni orchestrali e corali, anche con dei solisti, che permetterà ai ragazzi di esprimersi e mettersi in gioco in un’occasione pubblica. A seguire, giovedì 19 dicembre alle ore 16:00, gli alunni dell’Ensemble vocale del Liceo musicale, preparati dai Proff. Baudo, Mazzi, Pintus e Rencinai, parteciperanno ad un’iniziativa promossa da Agimus, che ha come direttore artistico la professoressa Gloria Mazzi, e dall’Amministrazione Comunale di Grosseto: un concerto di auguri finalizzato all’incontro di tre generazioni diverse - bambini, ragazzi e anziani -, dove anche i piccoli dell’Orchestra Sociale faranno ascoltare alcuni brani preparati per l’occasione. Sarà un pomeriggio di emozioni e di condivisione che porterà calore e sorrisi nella RSA Ferrucci di Grosseto.