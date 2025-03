Asl Toscana Sud Est, la nuova Direzione aziendale: le nomine

Dal 31 marzo la nuova direttrice sanitaria è la dott.ssa Barbara Innocenti, la direttrice amministrativa è la dott.ssa Biancamaria Rossi. Confermata la dott.ssa Patrizia Castellucci alla guida dei Servizi sociali

Grosseto: Il direttore generale Marco Torre, con le delibere n. 287, 288 e 289 del 24 marzo 2025, ha reso nota la nuova Direzione aziendale. Alla guida della Direzione sanitaria è stata nominata la dott.ssa Barbara Innocenti, già direttrice degli ospedali riuniti dell’Aretino, del Casentino, della Valtiberina e della Valdichiana aretina. La dott.ssa Biancamaria Rossi, già direttrice della Zona Distretto Alta Val d’Elsa, entra alla guida della Direzione amministrativa aziendale. Prenderanno servizio a partire da lunedì 31 marzo. Confermata alla direzione dei Servizi sociali la dott.ssa Patrizia Castellucci.

La dott.ssa Barbara Innocenti, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Firenze, si è specializzata in Igiene e Medicina preventiva e ha conseguito un Master di II livello in Management e Sanità presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha maturato una significativa e consolidata esperienza all’interno della Asl, ricoprendo diversi ruoli apicali: è stata medico dirigente della Direzione di presidio dell’Asl 8, responsabile della Sezione Centro unico di programmazione chirurgica e per l’accesso ai servizi diagnostici interdipartimentali, direttrice del Presidio ospedaliero del Valdarno e, dal 2020, direttrice del Presidio ospedaliero degli Ospedali riuniti dell’Aretino.





La dott.ssa Biancamaria Rossi è laureata in Giurisprudenza all’Università di Siena e ha ottenuto l’abilitazione di avvocato nel 1995. Nel corso della carriera ha seguito corsi di formazione manageriale, in particolare alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna e la Sda Bocconi, nonché corsi di perfezionamento universitario alle Università di Siena, Firenze e la Cattolica di Roma. Nel 1998 è entrata nel settore sanitario all’AOU Senese. Ha ricoperto il ruolo di direttrice generale dell’IPAB Casa di Riposo Campansi e dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asp Città di Siena. Dal 2021 a oggi ha guidato la Zona Distretto/Società della Salute Alta Val d’Elsa.





La dott.ssa Patrizia Castellucci ha conseguito la Laurea in Servizio Sociale alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste e un Master di II livello in Management dei Servizi Sociali. Ha frequentato corsi di Alta Formazione Manageriale per Direzioni.





Vanta un’esperienza pluriennale consolidata in Direzione all’interno della ASL dove ha svolto anche l’incarico di direttrice di zona distretto in Valdarno, Valtiberina e Arezzo. È Presidente della Commissione Multidisciplinare di Vigilanza e Controllo delle strutture residenziali e semiresidenziali.

«Oggi la nuova squadra della Asl Toscana Sud Est si rinnova con la nomina di figure professionali di alto valore, profonde conoscitrici della macchina aziendale grazie alla loro pregressa esperienza – ha evidenziato il direttore generale Marco Torre –. In questa fase di grandi sfide per la sanità, sarà fondamentale la propensione all’innovazione e all’ascolto di tutte le figure professionali che compongono questa azienda. Ho voluto scegliere professioniste interne, che sapranno condividere e interpretare al meglio gli obiettivi strategici della nostra Asl. Ringrazio anche la precedente Direzione per l’importante lavoro svolto fino ad ora».