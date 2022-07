Asl. La dottoressa Cini è nuovo direttore Igiene Allevamenti Area Sud

Il direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso ha nominato la dottoressa Agnese Cini direttore della Uoc Igiene degli allevamenti Area Sud, all’esito della selezione pubblica.



Grosseto: La dottoressa Agnese Cini, laureatasi all’Università degli Studi di Pisa e proveniente dall’Asl Toscana centro, è il nuovo direttore della Uoc Igiene degli allevamenti Area Sud della Asl. Ha svolto la propria attività professionale di medico veterinario anche nell’Asl 4 di Prato e nell’Asl 11 di Empoli.

“Gli investimenti nel capitale umano sono fondamentali per la nostra Azienda – afferma il direttore generale Antonio D’Urso – al fine di garantire, se non migliorare, la qualità dei nostri servizi e l’attività delle strutture. La nomina della dottoressa Cini, con la sua professionalità e competenza, va in questa direzione. Il nostro territorio, anche per via della presenza di numerose attività zootecniche, è da sempre molto attento alla medicina veterinaria e noi siamo impegnati a offrire standard adeguati”. “È una grande soddisfazione per me e per questo ringrazio l’Asl Toscana sud est per la fiducia. Considero questo incarico il coronamento della mia carriera, anche per il fatto di inserirmi in questa Azienda, che so essere molto dinamica. Questo è un territorio dove la zootecnia e l’agricoltura sono ai massimi livelli”.