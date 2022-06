Asl. Importante riconoscimento internazionale per Sara Sandroni

Antonio D’Urso Direttore Generale Asl Toscana sud est: “Un doppio premio che gratifica tutto il settore infermieristico della nostra azienda e che è la dimostrazione che anche qui in Italia ed in Toscana possiamo raggiungere livelli qualitativi e professionali di livello internazionale"

Grosseto: L’Asl Toscana sud est dispone di una rete di professionisti sanitari infermieri che seguono da vicino l’ambito delle Lesioni Cutanee. Un team multiprofessionale con medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, chirurghi generali e vascolari, dermatologi ed ortopedici, nutrizionisti e fisiatri. L’obiettivo è quello di assicurare un’assistenza di alto profilo direttamente a casa per il trattamento delle lesioni cutanee croniche. Questo percorso negli anni si è imposto per capacità d’intervento e qualità della gestione dei pazienti anche a livello nazionale.

Nello scorso mese di marzo Sara Sandroni infermiera specializzata in wound care e responsabile rete assistenziale lesioni cutanee della ASL Toscana Sud Est, è stata premiata a Londra al British Journal of Nursing Awards 2022 e al Journal of Wound Care Awards. In quella occasione ha ricevuto la medaglia di argento come “infermiera specializzata in Wound Care dell’anno” e quella di bronzo nell’area “Wound Hygiene Implementation”. “Questo doppio premio alla dott.ssa Sara Sandroni per la rete lesioni cutanee, afferma il Direttore Generale della ASL Toscana sud est Antonio D’Urso, è la dimostrazione che in Italia ci sono professionalità che devono essere assolutamente sostenute e che non hanno nulla da invidiare ad altre realtà europee. Anche la Toscana e la nostra azienda sono in grado di offrire opportunità di crescita professionale di alto profilo e di attivare progetti assistenziali all’avanguardia.”

“Una soddisfazione ed un grande valore che mette in luce il mio impegno e la mia passione, dichiara Sara Sandroni, attraverso lavoro, studio e ricerca messo in campo negli ultimi 15 anni, testimonianza della capillare costruzione a livello professionale della Rete Assistenziale Lesioni Cutanee, di cui ad oggi sono Responsabile, che ogni giorno costruisce piani di assistenza a livello ospedaliero, ma soprattutto territoriale per i nostri cittadini portatori di lesioni cutanee.

Il modello di prossimità dato dall’incremento delle competenze cliniche nelle 3 Aree (Aretina, Senese e Grossetana), dall’implementazione del numero degli ambulatori specialistici infermieristici presenti e dallo sviluppo della consulenza infermieristica professionale, ha consentito di garantire una assunzione in cura di elevata qualità e unica nel nostro paese, per cui siamo diventati ad oggi un modello riconosciuto e premiato più volte a livello internazionale dalle maggiori riviste e panel scientifici.” Vianella Agostinelli direttrice del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche della Asl Toscana sud est. “Condividiamo con orgoglio e gratitudine la notizia dell’importante riconoscimento internazionale per la dott.ssa Sara Sandroni. Questi riconoscimenti internazionali sono frutto di studio e aggiornamento continuo, di esperienza nella pratica professionale, della ricerca delle migliori soluzioni per rispondere ai bisogni degli assistiti portatori di lesioni cutanee, ma anche di uno straordinario lavoro di squadra e di una rete di infermieri esperti che portano la loro competenza sia nei setting territoriali che ospedalieri. Questo è il modello di Infermieristica clinica che si inserisce in una pratica collaborativa interprofessionale (MMG, specialisti clinici, fisioterapisti, etc) tipico della nostra azienda Toscana sud est, su cui continuare ad investire.”