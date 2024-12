Asl: Aiuto Point ha un nuovo numero telefonico unico. Più facile l’accesso alle cure

A Grosseto il servizio dedicato alle persone che necessitano di cure oncologiche risponde allo 0564 079422. Raddoppiano gli sportelli al Misericordia

Grosseto: Il servizio di supporto Aiuto Point di Grosseto si rinnova, all’ospedale Misericordia raddoppiano gli sportelli ed è stato unificato il numero telefonico per l’accesso alle cure oncologiche.

Il servizio da ora risponde al numero 0564 079422, attivo dalle 8.30 alle 18.00 per prenotazioni e dalle 8.00 alle 14.00 per informazioni sanitarie. Coloro che chiameranno le vecchie numerazioni avranno modo di ascoltare il messaggio che li indirizza verso il nuovo recapito telefonico. Il cambiamento rientra nel piano di miglioramento organizzativo promosso dall’Azienda Usl Toscana sud est in collaborazione con la UOC Oncologia Medica dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.





«Un altro servizio compie un passo nella direzione di una migliore umanizzazione della presa in carico della persona - dichiara Assunta De Luca, direttrice sanitaria Asl Tse - con questa soluzione gli utenti avranno riferimenti più chiari, univoci e quindi più accessibili. Voglio ringraziare tutto il personale per aver condiviso un percorso che ha portato a questo risultato».

«Siamo alla conclusione di un progetto nato un anno fa dall’esigenza di offrire alle persone che necessitano di cure oncologiche una più pronta risposta telefonica e presa in carico - spiega Ilaria Pastina, direttrice ff Uoc Oncologia di Grosseto - Si tratta di un progetto Lean che ha l’obiettivo, sia dal punto di vista amministrativo che da quello sanitario, di offrire un accesso più facile alle cure per tutte le persone prese in carico dal reparto di Oncologia di Grosseto e degli ospedali della provincia. E’ un modo per accompagnare e aiutare le persone in una fase delicata della loro vita, facendo sì che non debbano farsi carico anche della faticosa organizzazione dei loro controlli, da oggi disponibile anche senza doversi recare in ospedale».

«Voglio ringraziare tutto lo staff amministrativo e sanitario che si è messo a disposizione per rendere ancora più accessibile il servizio di supporto Aiuto Point - dichiara il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro - il nostro ospedale può così assicurare una risposta più inclusiva nei confronti delle persone».

A.i.u.t.o. Point (Assistenza informazioni urgenze trattamento oncologico) dal 2016 rappresenta il servizio di riferimento in termini di assistenza, orientamento e supporto per l’accesso alle cure oncologiche ed unica interfaccia per le prenotazione degli accertamenti previsti per le persone seguite dalla struttura, le quali non dovranno più quindi rivolgersi ai singoli sistemi di prenotazione delle prestazioni .

Aiuto Point è attivo al Piano Piastra del presidio ospedaliero Misericordia, è aperto dal lunedì al venerdì ed è da oggi integrato dai professionisti presenti al 2^ piano (Supporto Aiuto point).