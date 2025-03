Asili nido, Amorese (FDI), quasi 35Milioni per la Toscana

Firenze: “Sono quasi 35 i milioni di euro (34.944.000) destinati agli asili nido della Toscana. Si tratta di finanziamenti previsti nel decreto, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che avvia la procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti locali, finalizzata alla costruzione di nuovi asili nido e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati a questo servizio.

L’iniziativa è parte della Missione 4 - Istruzione e Ricerca del PNRR. In particolare, i finanziamenti sono così suddivisi. Per quanto riguarda Firenze e provincia, sono previsti 6.720.000 euro per 280 posti da attivare; a Siena e provincia, per 90 posti da attivare, 2.160.000 euro; 1.872.000 euro sono destinati a 78 posti di Massa Carrara e provincia; per Pisa e provincia, 4.560.000 euro per 190 posti da attivare; 4.464.000 euro sono previsti per 186 posti da attivare a Pistoia e provincia; 4.128.000 euro per 172 posti a Grosseto e provincia; ad Arezzo e provincia, 2.976.000 euro per 124 posti; a Livorno e provincia, 2.256.000 euro per 94 posti da attivare; 5.328.000 di euro per Lucca e provincia, 90 i posti da attivare; infine 480.000 euro a Prato e provincia per 20 posti da attivare. Queste importanti risorse rappresentano la concretezza con la quale il governo Meloni affronta il fondamentale tema dell’infanzia, alla quale garantire educazione e supporto fin dai primissimi anni di vita. Al contempo, dimostrano quanto sia altrettanto prioritario supportare le famiglie, in qualsiasi comune di appartenenza, soprattutto quelli delle aree interne, affinché siano a tutti assicurati gli stessi servizi della grandi città”. Lo scrive, in una nota, il deputato e capogruppo della commissione Istruzione di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese.