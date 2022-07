ARTI Toscana, doppio bando di concorso aperto fino al 29 luglio

L’ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) ha indetto due bandi di concorso per il reclutamento di 28 unità da inserire nel proprio organico in veste di “assistente in politiche del lavoro”. Coloro i quali sono interessati possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni entro le ore 12 del 29 luglio 2022. Si tratta di una delle ultime procedure attivate prima della pausa estiva; a partire da settembre, ripartiranno (sia a livello nazionale che locale) i concorsi pubblici 2022/2023; per consultare agevolmente tutti i bandi aperti, è possibile affidarsi ad un portale specializzato come concorsipubblici.com.



I posti a disposizione

I due bandi pubblicati dall’ARTI sono finalizzati alla copertura di:

14 unità di categoria C, profilo professionale “Assistente in politiche del lavoro senior” ;

di categoria C, profilo professionale ; 14 unità di categoria C, profilo professionale “Assistente in politiche del lavoro”.

Per entrambi i profili è previsto l’inserimento presso le sedi dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, con anche la possibilità di assunzione a tempo determinato.

I requisiti necessari

I candidati, per partecipare alle procedure di selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

maggiore età;

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo d’impiego;

godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione né essere stati dichiarati decaduti da un qualsiasi impiego statale;

essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per il solo profilo di assistente “senior”, inoltre, è richiesta “un’esperienza lavorativa documentata di almeno 24 mesi, anche non continuativi, maturata negli ultimi 8 anni (dal 1/06/2014) e riferita ad attività relative ai servizi per il lavoro”; in alternativa, è necessario aver svolto attività di assistenza tecnica per il funzionamento del Reddito di cittadinanza.

Come presentare la domanda

I candidati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione in forma esclusivamente telematica, come specificato dal bando di concorso. La procedura telematica può essere eseguita tramite il portale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, all'indirizzo www.arti.toscana.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso dell’apposita sezione dedicata ai bandi aperti. Per l’accesso, il candidato deve essere in possesso dello SPID o della Carta d'Identità Digitale.

All’interno della domanda telematica, il candidato deve inserire i dati richiesti:

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e luogo di residenza;

indirizzo di posta elettronica;

possesso di eventuali titoli di preferenza;

documentazione relativa alle dichiarazioni fornite, incluse quelle inerenti al possesso dei requisiti.

Le procedure di selezione

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 800, l’ente organizzatore potrebbe valutare la possibilità di organizzare una prova preselettiva (da affidare a una ditta specializzata). Sono esonerati i candidati ammessi alle selezione con invalidità certificata pari o superiore all’80%.

La selezione dei candidati prevede una prova scritta e una orale. Come si legge nel bando, il test scritto potrà essere somministrato "sotto forma di elaborato scritto e/o questionario a

risposte sintetiche, anche a carattere teorico-pratico”; le materie d’esame sono: elementi di diritto amministrativo, di diritto del lavoro, di legislazione comunitaria, nazionale e regionale “in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro”. La prova è considerata superata a seguito del conseguimento di un punteggio pari o superiore a 21/30.

La prova orale è incentrata sulle seguenti materie:

normativa relativa all’inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro;

tecniche di orientamento professionale;

tecniche di gestione dell’attività di preselezione in ambito lavorativo;

elementi di normativa relativa alla gestione dei dati personali;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenze informatiche.

Per superare la prova orale, è necessario ottenere un voto minimo pari a 18/30. I candidati che superano le due prove vengono inseriti in una graduatoria di merito, con un punteggio calcolato sommando i risultati del test scritto, del colloquio orale e dei titoli dichiarati.